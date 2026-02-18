「Paramount+」国内サービス終了、「権利元の都合」で2026年3月31日まで

米パラマウントグループが運営するストリーミングサービス「Paramount＋」が、2026年3月31日をもって日本国内でのサービス提供を終了することがわかった。2023年12月1日の日本サービス開始から2年4ヶ月での撤退となる。

「Paramount+」は日本ではやDinsey+のような独立したプラットフォームを持たず、J:COM STREAM、WOWOWオンデマンド、Amazon 、Leminoチャンネルでサービス提供を行った。J:COM STREAMとWOWOWオンデマンドのユーザーは追加料金なし、Prime VideoとLeminoチャンネルでは月額770円（税込）の追加料金を支払うことで視聴できた。

提供事業4社は一斉にサービス提供の終了を伝えた。J:COM STREAMによれば「権利元の都合」によるもの。J:COM STREAMは「4月以降もパラマウント作品を引き続きお楽しみいただけるよう、協議を進めております」と明らかにした。

3月にも独占コンテンツの登場が控えているところだった。一例として3月21日には「スタートレック：スターフリート・アカデミー」シーズン1第10話（最終話）が配信予定だが、31日をもって配信終了になるとWOWOWオンデマンドは告知している。

「Paramount＋」では『ミッション：インポッシブル』『トップガン』『トランスフォーマー』シリーズをはじめとするパラマウント・ピクチャーズ映画のほか、シルヴェスター・スタローン主演ドラマ「タルサ・キング」やジェレミー・レナー主演ドラマなどのオリジナル作品を提供した。また、『スター・トレック』シリーズにとっては国内における重要なプラットフォームだった。国内サービス終了後の独占コンテンツの扱いや、今後の「Paramaout+」再編の可能性については続報を待ちたい。

お詫びと訂正：記事初出時、Leminoチャンネルでの利用について「月額利用料が自動返金される」と記載がございましたが、誤りでした。は次の通りです。

「現在「Paramount+」ご契約中のお客さまにつきましては、現在のご契約（月額770円(税込)）を2026年3月31日（火）に終了いたします。​

月額課金は2026年3月分をもって終了となり、お客さまご自身での解約手続きは不要です。2026年4月以降の料金は発生いたしません。​

最終的なご請求やご契約状況の詳細は、サービス内の「Leminoチャンネル契約状況」確認画面よりご確認いただけます。

​また、2026年3月1日以降、 「Paramount+」の新規お申込みは受付を終了させていただきます。」

訂正してお詫び申し上げます。

Source:,,,