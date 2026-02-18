2月18日は、アニメ『とっとこハム太郎』ハムちゃんずのまいどくんの誕生日を記念して、新情報が発表された。【画像】かわいい〜！いろんなハムちゃんたちの活躍いろいろアニメ「とっとこハム太郎」は2025年7月に、2000年のテレビアニメ放送開始から25周年を迎えた。周年を記念して、シリーズの劇場版全4作品、 OVA4作品が、「ABEMA アニメチャンネル2」で一挙無料放送される。さらに公表を博したキャラ福くじの再販が決定。か