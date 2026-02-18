阪神・藤川球児監督（45）が17日、左アキレス腱損傷で長期離脱を余儀なくされた石井大智投手（28）の代役発掘に本腰を入れた。木下里都投手（25）、石黒佑弥投手（24）、工藤泰成投手（24）の3投手に、この日から3日間の第4クール中に課題を与えたことを明かした。同時に、その取り組みを21日からのオープン戦3連戦につなげるように求めた。右のリリーフ育成が連覇のカギを握る。ブルペンに足を運んだ藤川監督の目の前で、3投