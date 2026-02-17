ボクシングの2025年優秀選手表彰式が17日、東京都内で開かれ、男子最優秀選手（MVP）はスーパーバンタム級世界主要4団体王座を年間4度防衛した井上尚弥（大橋）が8年連続9度目の受賞となった。技能賞は世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級王者の井上拓真（大橋）とバンタム級2団体王座を返上し、スーパーバンタム級に上げた中谷潤人（M・T）。殊勲賞は世界ボクシング協会（WBA）バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）が選ば