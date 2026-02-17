大分県豊後大野市の県民の森で、地元の小学生がスギの苗の植樹を体験し、森を守ることの大切さを学びました。 【写真を見る】小学生が植樹と保護活動森の役割と大切さを学ぶ大分 この体験会は、子どもたちに林業への理解を深めてもらおうと県が企画したものです。17日は豊後大野市立大野小学校の5年生24人が参加。事前に「地球温暖化の防止」や「減災」における森林の役割を学んだ児童たちは、スギの苗を一本ずつ丁寧に植え