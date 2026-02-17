大阪府吹田市の関西大学幼稚園に男が侵入した事件で、吹田署は１６日、大麻の植物片を所持したとして、同市の建設作業員の男（３４）を麻薬取締法違反（所持）容疑で再逮捕した。「大麻成分は入っていないと思っていた」と容疑を否認しているという。発表では、男は１月３０日、自宅のマンション１室で、大麻成分を含む植物片１・５２グラムを所持した疑い。男は１月２７日昼、同幼稚園に侵入し、５０歳代の女性職員を羽交い