盗んだ車に乗っていたチワワ犬を川に投げ捨て死なせたなどとして、甲府市（山梨県）の暴力団組員（以下「被告人」）が起訴された事件の地裁判決が、来月23日に言い渡される予定だ。 被告人は大麻の密売に向かう途中だったとされ、動物愛護法違反のほか大麻取締法違反（営利目的所持）の罪でも起訴されている。 飼い主にとって大切な家族の一員であるペットを身勝手に殺す行為に対する、法的なペナルティはどうなっているのだろう