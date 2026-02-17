朝の忙しい時間でもパパッと作れるレシピ5選 アルミカップに具材を入れてトースターで焼くだけのお手軽「ミニグラタン」をご紹介。お弁当のおかずにあと一品欲しい、というときや、すき間おかずとしても役立つ便利なレシピです。 椎茸たっぷりで大満足じゃがいもでシンプルにブロッコリーとトマトで彩り◎ゆで卵の新しい食べ方！好きな材料を混ぜてチンするだけ入れる具材を変えて毎日のお弁当に楽しみを 好きな具材を入れて作