広島地検は17日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で広島・羽月隆太郎容疑者（25）を起訴した。起訴を受け、同球団の鈴木清明球団本部長（71）が報道陣に対応し、今後の対応について「事実に基づいて粛々と進めていく。どうしていくかはこれから進めていく」と話した。同容疑者は1月27日に医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警に逮捕された。鈴木清明球団本部長は翌28日、同容疑者の逮捕を