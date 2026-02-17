スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺ったのは、ラジオパーソナリティ・タレントの山崎怜奈さん。高校生で乃木坂46に加入後、学業と仕事を両立させ、慶應義塾大学に進学。グループから独立した現在は、「自分らしさ」を活かしてラジオ、報道、エッセイなど、幅広いジャンルで活躍し、独自のキャリアを築いていま