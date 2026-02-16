犬を期待させてしまう飼い主のタブー行為4つ 犬は飼い主の表情や行動を細かく観察しながら、日々生活しています。そのため、飼い主の些細な行為により、犬の期待を裏切ってしまうことも少なくはありません。 愛犬との信頼関係に傷をつけないために、犬を期待させてしまう飼い主のタブー行為4つをぜひチェックしてみてください。 1.期待させる言葉を安易に口にする 「遊ぶ？」「ご飯」といった、犬を期待させる言