【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・水瀬いのりが、3月11日に発売するLIVE Blu-ray「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」より、「夢のつぼみ」の映像がYouTubeに公開された。「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」は、⽔瀬のアーティストデビュー10 周年という⼤きな節⽬を記念して、7 都市 8 公演にわたり開催されたアニバーサリーツアー。ラ