◇イングランド2部第32節ブラックバーン3―1QPR（2026年2月14日ロンドン）イングランド2部ブラックバーンのDF森下龍矢が14日、敵地でのQPR戦で1得点1アシストと活躍し、新監督初陣での白星に貢献した。13日に北アイルランド代表も兼任で率いるマイケル・オニール監督が就任したばかり。自動降格圏内の22位に沈んでいたチームは11月21日のプレストン戦以来、約3カ月ぶりにアウェー戦で白星を手にし、19位に浮上して降格圏