【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが2月13日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーとスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女「こんな短いのいつぶり」別人級ショート姿◆米澤りあ、新ヘアスタイル＆カラー披露米澤は「撮影のために髪切って染めた」とつづり、写真を