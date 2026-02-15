「今日好き」米澤りあ「こんな短いのいつぶり」ばっさりヘアカットで大胆イメチェン「大優勝」「一瞬誰かと」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが2月13日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーとスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女「こんな短いのいつぶり」別人級ショート姿
米澤は「撮影のために髪切って染めた」とつづり、写真を複数枚投稿。以前の赤みのあるブラウンの髪から、青みがかったアッシュで、ストレートのシャギーなボブヘアへとチェンジしている。
米澤はまた「ちょーういい色 ほんとにいつも絶妙な色にしてくれて凄いです。カットも短めにした こんな短いのいつぶり 赤ちゃんぶりじゃねってレベルでやばい」と、自身でも新しいヘアスタイルに驚きを感じていることをユーモアを交えて記している。
この投稿に、ファンからは「大優勝」「ハンサムウーマン」「アッシュ系似合いすぎ」「透明感が際立つヘアスタイル」「雰囲気全然違う」「一瞬誰かと」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆米澤りあ、新ヘアスタイル＆カラー披露
