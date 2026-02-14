田久保真紀氏静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）の学歴詐称疑惑を巡り、県警は14日、地方自治法違反などの疑いで刑事告発された田久保氏の市内にある自宅を家宅捜索した。弁護士が同日、東京都内で取材に応じ明らかにした。県警は押収した資料などを基に告発容疑の立件可否を判断する。田久保氏はこれまでの県警の任意聴取に、犯罪の成立を否定した上で詳細を黙秘した。福島正洋弁護士は、家宅捜索について「想定していた。