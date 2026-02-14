フィギュアスケート男子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマーク。合計280.06点として銀メダルを獲得した。自身にとって五輪通算4個目のメダルで、日本フィギュア最多となった。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金、佐藤駿（エームサービス・明大）は274.90点で銅メダルを獲得した。イリア・マリニン（