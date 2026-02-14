有名ゲームクリエーター・岡本吉起氏（64）が13日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後9・00）に出演。年商25億円の会社社長から借金17億円を背負う生活。そして年収12億円に返り咲いた波乱万丈の半生を語った。岡本氏は会社員時代に「ストリートファイター2」「バイオハザード」などの開発に携わった。当時の給料について「月額の昇給が3万円くらいかな。もともと月給が80万円くらいだったのが83万円。僕は不満よ」