ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）、リビーニョ・スノーパークで行われ、小野光希が85.00点で銅メダルを獲得した。韓国の17歳、チェ・ガオンが大会最高得点となる90.25点を記録して金メダルに輝き、3連覇を狙っていた米国のクロエ・キムは88.00点で銀メダルとなった。日本勢は清水さらが84.00点で4位、工藤璃星が81.75点で5位、前回大会銅