千葉県の匝瑳市議会の副議長が、コンビニエンスストアでインスタントコーヒーを万引きしたとして逮捕されました。匝瑳市議会で副議長を務める市議の増田正義容疑者（70）は、先月22日、匝瑳市内のコンビニで581円のインスタントコーヒー1個を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、増田容疑者はコーヒーをジャンパーの内側に隠して犯行に及んでいて、取り調べに対し「お金を払うのがもったいないと思い盗んだ」と容疑を認