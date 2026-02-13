女優の米倉涼子が主演するＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏ映画「エンジェルフライトＴＨＥＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督）の特別インタビューが１３日、公開された。２０２３年に配信されたドラマ「エンジェルフライト国際霊柩（れいきゅう）送還士」の続編。米倉は国境を超えて故人を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士・那美を演じる。今作の脚本を読んだ感想について「国際霊柩送還士のお話なので、どういう死と向き合い