バーチャルライバーグループにじさんじ所属の緑仙が4月15日、1stフルアルバム『僕の一部始終』をリリースする。同アルバム収録新曲「バケネコダンス」が本日2月13日に先行デジタルリリースされたほか、同楽曲のミュージックビデオが公開となった。艶っぽい怪しさが光る新曲「バケネコダンス」の作詞は緑仙とぼっちぼろまる、作曲と編曲をぼっちぼろまるが担当したもの。自己解放を謳う緑仙の力強い歌声に、シニカルでダンサブルな