ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアで21歳・村瀬心椛（ここも）が金メダルを獲得した。その後、メダリストならではの出来事を体験したようで、「可愛すぎる〜」と話題を呼んでいる。アスリートなら体験してみたい出来事かもしれない。警備員に身体チェックを受ける村瀬。金属探知機が「ピーピーピー」と反応してしまった。おもむろにダウンコートのポケットを開け、取り出したのは金メダ