最近の「チップ」事情についてお話しします連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第137回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊日本のウーバーイーツにチップ制度が導入されたのは、新型コロナで外出の自粛が呼びかけられていた2020年5月のこと。それ