「非常勤」の乗務員であるロボット「福興」が10日、列車に乗り込み、新たな一日の「勤務」を開始した。中国新聞網が伝えた。今年の春運（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）に合わせて、「福興」が鉄道・杭州旅客区間の列車「西子号」に登場し、乗客に列車情報の案内やインタラクティブな質疑応答などのサービスを提供している。（提供/人民網日本語版・編集/YF）