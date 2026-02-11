ショートトラック転倒で怒りの報道続くミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝を行い、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。このアクシデントに対する米国チームのコメントに対し、韓国では「氷のせいなの？呆れた釈明」とする報道が出ている。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準決勝2組に登場した韓国は、2回目の3走キム・ギルリが3番手につけていたが、先頭にい