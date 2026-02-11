電話でお金詐欺の被害者の多くが、携帯電話で犯人と接触していることから県警は11日、家電量販店のスマートフォン売り場で被害防止を呼び掛けました。長野市のケーズデンキ長野本店で県警と県の職員などがチラシやティッシュを配り、詐欺被害防止を呼び掛けました。啓発は、長野県警と北越ケーズが詐欺などの被害防止に向けた協定を結んでいることから実施したもので、今回が2回目です。 県内では先月、電話