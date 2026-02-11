卓球女子で五輪３大会連続メダリストで五輪スペシャルキャスターをつとめる石川佳純さんが、１１日放送のフジテレビ系「ミラノ・コルティナ五輪ハイライト」（午前８時）に出演。取材をしたスノーボード・女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）とスキージャンプ団体で銅メダルの高梨沙羅を祝福した。石川は村瀬が金メダルを決めた映像を見て、「事前取材をさせていただいて、普段の練習も見させていただいたん