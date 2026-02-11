柔道グランドスラム（GS）パリ大会に出場した日本選手が10日、羽田空港に帰国した。男子66キロ級は、昨年世界選手権王者の武岡毅（26＝パーク24）が優勝。「新年一発目の大会で世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）につなげるためには落とすことができないので、しっかり優勝できて安心している」と振り返った。今大会では、これまであまり使っていなかった担ぎ技にも挑戦。「新しい技を試すのはめっちゃ怖いですね