米倉涼子（50）が10日、都内で行われた主演映画「エンジェルフライトTHE MOVIE」（堀切園健太郎監督、Amazonプライムビデオで13日から配信）完成披露試写会に登壇した。今年1月に、関東信越厚生局麻薬取締部が麻薬取締法違反容疑などで書類送検も、同30日に不起訴処分となった一連の問題で活動を自粛し、25年6月に都内で行われたイベント以来243日ぶりの公の場。「無事に配信ができて、本当にうれしく思っています」などと感謝し