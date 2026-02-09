【ブンデスリーガ第21節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 5-1(前半3-1)ホッフェンハイム<得点者>[バ]ハリー・ケイン2(20分、45分)、ルイス・ディアス3(45分+2、62分、89分)[ホ]アンドレイ・クラマリッチ(35分)<退場>[ホ]ケビン・アクポグマ(17分)<警告>[バ]マイケル・オリーズ(13分)、ヨナタン・ター(57分)[ホ]アレクサンダー・プラス(6分)、レオン・アブドゥラフ(44分)