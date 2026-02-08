■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード男子パラレル大回転予選（8日、リビーニョ・スノーパーク）【画像】男子パラレル大回転 斯波正樹、1回目で失格...板からワックスのフッ素の成分「何がどうなったのか知りたい」スノーボード男子パラレル大回転予選が行われ、日本代表の斯波正樹（39、TAKAMIYA ZAO ONSEN）が、1回目を滑り終えたあとに失格となった。予選後のインタビューで「板からワックスのフッ素の成分が