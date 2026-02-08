衆院選・広島６区で当選を確実にした小林史明氏にインタビューしました。小林氏は「これまでの地元の活動を含めて多くのみなさんに支持をいただいたと思っているが、何より高市総理総裁への期待が非常に大きかった。これから、その期待を成果にして自民党の信頼にかえていけるように取り組んでいきたい」と抱負を語りました。（２０２６年２月８日放送）