未成年者への性的搾取で世界を震撼させた「エプスタイン事件」が、いまノルウェー王室を直撃している。米司法省が1月31日に公開した「エプスタイン・ファイル」によって、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（2019年、勾留中に自殺）と、ノルウェーの次期王妃メッテ＝マリット皇太子妃（52）との"危うい関係"が改めて注目を集めているからだ。 【写真】女性の横で四つん這いになる英王室アンドリュー元王子……エプスタ