強い寒気の影響で、8日は広島県内でも大雪となっており、山陽道が通行止めとなるなど影響が出ています。気象台によると、8日午前11時時点の積雪は、北広島町八幡で55cm、庄原市高野で63cmなどとなっています。雪のピークは8日の昼すぎから夕方で、南部の平地を含めた広い範囲で大雪となる見込みです。9日朝までに降る雪の量は、南部と北部の山地で40cm、南部の平地でも20cmと予想されています。この雪の影響で山陽道の岩国IC