バンコクで投票する有権者＝8日（共同）【バンコク共同】タイ下院（定数500）総選挙は8日、投票が始まった。政権与党「タイの誇り党」と改革派「国民党」、タクシン元首相派「タイ貢献党」の主要3党が激しく争う展開で、即日開票される。いずれも単独過半数は難しいとみられ、連立交渉が鍵になる見込み。憲法改正の議論を開始するかどうかを問う国民投票も8日実施。昨年のカンボジアとの国境衝突で強まる有権者の保守志向を、