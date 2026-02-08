メンタルを病む社員が、20年で2.3倍に急増している。社員のメンタルを守るのは重要な経営課題だ。しかし、多くの中小企業で何の対策も取られていないことが調査でわかった。その背景には、経営者の無理解と誤解があった――。※本稿は、成田恵、市村洋文著『社長、30分だけ私の悩みを聞いてください！』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kaz