J3福島が甲府との開幕戦スタメンを発表

福島ユナイテッドFCは2月7日、リーグ開幕戦となるヴァンフォーレ甲府戦に向けたスターティングメンバーを発表した。

58歳の“キングカズ”ことFW三浦知良が先発に名を連ね、大きな注目を集めている。

カズはブラジルのサントスFCを皮切りにキャリアをスタートし、ヴェルディ川崎、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ、京都、神戸、横浜FC、シドニーFC（豪州）、UDオリヴェイレンセ（ポルトガル）など国内外で数多くのクラブを渡り歩いた。2024年からはJFL・アトレチコ鈴鹿に期限付き移籍し、プレーを続けていた。

そして今季、新天地にJ3の福島を選び、5年ぶりにJリーグの舞台へと復帰。この開幕節でスタメン出場を果たせば、Jリーグの最年長出場記録を58歳346日に更新することになる。また、横浜FC時代の2021年3月10日に行われた浦和レッズ戦以来、1795日ぶりのJリーグ出場となる。

58歳でのスタメン抜擢に、SNS上では「え、カズ？」「来たー」「マジかよ！」「ヤバすぎ！」「なんと開幕スタメン」「いきなりカズさんキター！」「さすがに声出た」「びっくりした」「楽しみすぎる」といったコメントが寄せられ、福島と甲府の開幕戦に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）