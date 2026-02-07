1月下旬以降、日本海側を中心に大雪となっています。また、2月7日から同月8日にかけ、関東地方の平野部でも雪が降ると予想されており、外出の予定がある人は注意が必要です。ところで、部屋を暖めるためにエアコンを使用している人は多いと思いますが、もしエアコンの使用時に室外機の空気の吸い込み口、吹き出し口が雪によってふさがれてしまった場合、機器にどのような影響を及ぼすのでしょうか。またエアコンの室外機に付いた