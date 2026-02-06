―［その判決に異議あり!］― 全国6件の同性婚訴訟は、すでに地裁・高裁まで出そろい、舞台は最高裁へ。焦点だった憲法24条1項「両性」を、高裁は「同性婚の障害ではない」と整理し、平等（14条）を軸に違憲判断が続く。楽観論が広がる中で、東京（2次）の判断が次の火種になる。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「同性婚訴訟 高裁5連発・違憲判断」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。◆高裁