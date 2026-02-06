ミラノ五輪に向け現地入りした日本人の正体とは…

6日（日本時間7日）に開会式を迎えるミラノ・コルティナ五輪に向け、現地入りした日本人に国民から悲鳴が上がっている。ネット上には「日本寒くなったと思ったら…」「鹿児島すら雪予報…帰ってきて」と反応が相次いだ。

現地入りしたのは松岡修造氏。自身のTikTokで「修造さんが○○を褒めたいそうです」という、あらゆるモノを修造節で褒めちぎるユニークな企画を展開しているが、最新の投稿では「修造さんが鳩を褒めたいそうです」と投稿。イタリアの町にいる鳩に向かって「鳩さん、ぽっぽさん……君たちを見ていると、僕の心がぽっぽぽっぽ温かくなる。すっごいやつだな。僕より熱いやつ、負けないぞ！」と謎の対抗心を燃やしている。

「熱すぎる男」として知られる松岡氏はスポーツ大会の取材のたびに海外を訪れると、不思議と日本が寒さに襲われることで知られる。ちょうど今週末は全国的な寒波が予想され、8日の衆議院選挙への影響も心配されるほど。

そんな状況もあって、コメント欄には「冬終わるまで日本にいて…………」「明日雪マーク付いてたの、日本に居ないからか……」「ミラノの雪を溶かしそうwww」「滅多に雪の降らない群馬南部も週末は雪予報です」など“お約束”の悲鳴が相次いだ。

今大会も現地レポーターとして取材する松岡氏。自身のインスタグラムでは「選手たちが本気で挑む舞台には、必ずドラマが生まれます。そのドラマを。その生き様を。その一瞬に懸ける想いを。応援する気持ちとともに、まっすぐ伝えていきたいと思います」と雪を溶かすほどの熱いメッセージを記し、ミラノ五輪に闘志を燃やしている。



（THE ANSWER編集部）