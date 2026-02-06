―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆条件は悪くないはずなのに…今日は「スペックはあるのに結婚相談所でなぜかマッチングしない男性」について、ある事例を通して考えてみたいと思います。先日、カズヒロさん（仮名・38歳）から相談を受けました。大卒、年収800万円、見た目も清潔感があり、第一印象も悪くない。実際、マッチングアプリでは普通に