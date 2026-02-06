元大関・栃ノ心がジョージア料理店を東京に開店大相撲の元大関・栃ノ心が自ら口を開いて伝えたニュースに、ファンが沸いている。引退から3年経ち、大きく変わった体つきにも「随分とスリムになられて…」と驚きの声が集まった。栃ノ心は自らのXにラフなトレーナー姿で登場。投稿された動画では「え〜。皆さんこんにちは。元大関・栃ノ心です。これから本所吾妻橋（注：東京・墨田区）のほうに、ジョージアレストランがオープン