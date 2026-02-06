元大関・栃ノ心がジョージア料理店を東京に開店

大相撲の元大関・栃ノ心が自ら口を開いて伝えたニュースに、ファンが沸いている。引退から3年経ち、大きく変わった体つきにも「随分とスリムになられて…」と驚きの声が集まった。

栃ノ心は自らのXにラフなトレーナー姿で登場。投稿された動画では「え〜。皆さんこんにちは。元大関・栃ノ心です。これから本所吾妻橋（注：東京・墨田区）のほうに、ジョージアレストランがオープンします。一緒に働く人を募集していますので、もし興味があれば」とあいさつしている。ファンは意外な転身と、大きく変わった体つきに注目。投稿にはコメントが多数寄せられた。

「びっくりしました」

「引退してから随分と痩せたね」

「いつ見ても男前やね」

「随分とスリムになられて シュクメルリあるのかなぁ」

「ジョージアの力強い料理が日本で食べられるなんて、ファンとしてはたまらないニュースです」

栃ノ心は幕内優勝1回、2023年の五月場所を最後に現役引退した。現役時代は身長192センチ、体重176キロの巨躯を誇った力士だ。



（THE ANSWER編集部）