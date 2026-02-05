2月7日〜8日は今季最強レベルの寒気の影響で、日本海側は大雪に、太平洋側でも積雪となる所があるでしょう。ただ、2月半ば頃からは北日本から西日本にかけて全国的に高温傾向に。一気に春の暖かさになり、本格的な花粉シーズンとなるでしょう。太平洋側は晴れる日が多く、降水量は少ない見込みです。太平洋側は晴れる日が多い水不足の解消の見通し立たず・1週目(2月7日〜2月13日)は、北日本・東日本・西日本の日本海側では平年と