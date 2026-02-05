先進運転支援機能もさらに充実マツダは2026年1月30日、「ファミリアバン」を一部商品改良（一部改良）しました。ファミリア バンは、マツダ初の小型車「ファミリア」シリーズの第一弾として1963年に初登場しています。【画像】超カッコいい！ これがマツダの新「ファミリア」です！ 画像で見る（30枚以上）その後シリーズはセダンやステーションワゴン、クーペ、ハッチバックなどさまざまなラインナップ展開を図りながら、マ