【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年2月に開催する大型ライブイベント『STPR Family Festival!!』に向け、STPR所属の「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」からなるSTPR Creatorsによる新曲「STPR on STAGE」を発表、Music Videoが公開された。この度発表した「STPR on STAGE」は、「すとぷり」メンバーのるぅとが作詞・作曲を手