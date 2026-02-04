「すとぷり」「騎士X」などSTPR所属の5グループで歌う新曲「STPR on STAGE」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年2月に開催する大型ライブイベント『STPR Family Festival!!』に向け、STPR所属の「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」からなるSTPR Creatorsによる新曲「STPR on STAGE」を発表、Music Videoが公開された。

この度発表した「STPR on STAGE」は、「すとぷり」メンバーのるぅとが作詞・作曲を手掛けた、STPR Creatorsとして4曲目となる楽曲。STPR所属の全グループ(「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」)が歌唱している。

本楽曲の「君を待つ僕がいる」というフレーズには、リスナー(ファンの呼称)にとっての“帰る場所”であり続けたいという、るぅとの想いが込められている。前作「STAR to STPR」(2025年3月発表)で描かれた“階段を登る”物語のその先として、本作では、メンバーそれぞれのメンバーカラーの星が輝く居場所が広がり、「そこが君の居場所だよ」と語りかけるような景色が表現されている。リスナーへのこれまでの感謝と、これからも共に歩んでいく未来への想いを込めた、STPRFamilyの未来へとつながる一曲。

また、グループの垣根を越えた歌唱やハーモニー、コール&レスポンスのパートなど、STPR Familyならではの一体感を感じられる構成も、本楽曲の大きな魅力となっている。ぜひ本楽曲を聴きながら、「すとふぇす」の開催を楽しみに待っていてほしい。

Vocal：STPR Creators

Lyric：るぅと×TOKU

Music：るぅと×松

Arrangement：松

illust：nanao

movie：ﾔﾊｷ゛/ Yahagi

●イベント情報

『STPR Family Festival!! 2026』

2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00

2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00

会場：東京ドーム

主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)・株式会社STPR・株式会社東京ドーム

＜STPR所属クリエイター Profile＞

すとぷり



動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式サイト

https://strawberryprince.stpr.com/

騎士X - Knight X -



“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式サイト

https://knight-x.stpr.com/

AMPTAKxCOLORS



ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式サイト

https://amptak-colors.com/

めておら - Meteorites -



数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト

https://stprcorp.com/meteorites/

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC



テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト

https://sneaker-step.com/

