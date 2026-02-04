「すとぷり」「騎士X」などSTPR所属の5グループで歌う新曲「STPR on STAGE」MV公開！
2026年2月に開催する大型ライブイベント『STPR Family Festival!!』に向け、STPR所属の「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」からなるSTPR Creatorsによる新曲「STPR on STAGE」を発表、Music Videoが公開された。
この度発表した「STPR on STAGE」は、「すとぷり」メンバーのるぅとが作詞・作曲を手掛けた、STPR Creatorsとして4曲目となる楽曲。STPR所属の全グループ(「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」)が歌唱している。
本楽曲の「君を待つ僕がいる」というフレーズには、リスナー(ファンの呼称)にとっての“帰る場所”であり続けたいという、るぅとの想いが込められている。前作「STAR to STPR」(2025年3月発表)で描かれた“階段を登る”物語のその先として、本作では、メンバーそれぞれのメンバーカラーの星が輝く居場所が広がり、「そこが君の居場所だよ」と語りかけるような景色が表現されている。リスナーへのこれまでの感謝と、これからも共に歩んでいく未来への想いを込めた、STPRFamilyの未来へとつながる一曲。
また、グループの垣根を越えた歌唱やハーモニー、コール&レスポンスのパートなど、STPR Familyならではの一体感を感じられる構成も、本楽曲の大きな魅力となっている。ぜひ本楽曲を聴きながら、「すとふぇす」の開催を楽しみに待っていてほしい。
Vocal：STPR Creators
Lyric：るぅと×TOKU
Music：るぅと×松
Arrangement：松
illust：nanao
movie：ﾔﾊｷ゛/ Yahagi
●イベント情報
『STPR Family Festival!! 2026』
2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00
2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00
会場：東京ドーム
主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)・株式会社STPR・株式会社東京ドーム
＜STPR所属クリエイター Profile＞
すとぷり
動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。
公式サイト
https://strawberryprince.stpr.com/
騎士X - Knight X -
“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。
公式サイト
https://knight-x.stpr.com/
AMPTAKxCOLORS
ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。
公式サイト
https://amptak-colors.com/
めておら - Meteorites -
数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。
公式サイト
https://stprcorp.com/meteorites/
すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC
テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。
公式サイト
https://sneaker-step.com/
関連リンク
『STPR Family Festival!!』特設サイト
https://festival.stpr.com/2026