元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。辻本が告白を断られ、説得したことを明かした。番組では「告白を断られ、3時間説得」と紹介された。ハライチの岩井勇気は「迷惑行為よこれは」とイジった。辻本は「僕がデートを重ねて、クリスマスイブの日によく行く焼き肉屋さんで『付き合ってください』って、ちゃんと付き合わなきゃな