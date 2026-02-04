2026年2月4日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、スキー場で相次ぐ事故をとりあげ、とくに外国人の救出にかかる費用の負担について意見が出た。日本では誰かが助けてくれるという安心感がある番組は1月23日に北海道旭川市の雪山で遭難した中国人男性を救出した北海道県警の映像を流す。この男性はスキー場のコース外に出てしまい道に迷い、自ら110番通報した。2月1日には長野県の黒姫山で神奈川県在住の男性がバ